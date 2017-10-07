100 ликвидированных террористов за одного русского: «Охотники на ИГИЛ» выдвинули ДАИШ ультиматум

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Впервые информация о том, что на территории Сирийской Арабской Республики террористы «Исламского государства» взяли в плен двух россиян в районе населенного пункта Шула в провинции Дейр эз-Зор, появилась 28 сентября 2017 года на страницах агентства SITE, которое занимается мониторингом активности ресурсов боевиков.Позже издание Arabitoday.com, штаб-квартира которого находится в Дамаске, опубликовало интервью военнослужащего Вооруженных сил Сирии, утверждающего, что он является свидетелем пленения террористами россиян. По его словам, колонна сирийской армии двигалась в населенный пункт Шула в провинции Дейр эз-Зор, ее охраняли россияне. Но внезапно их обстреляли из минометов, что стало неприятным сюрпризом для солдат САА, так как район, по которому двигалась колонна, находился под контролем правительственной армии.Далее военный рассказал, что позже на них начали наступать террористы ИГИЛ, количество которых значительно превышало силы Сирийской арабской армии, - более 100 джихадистов. По словам сирийского армейца, русские приказали солдатам Башара Асада уходить, а сами остались прикрывать отступление. В результате боестолкновения боевики «Исламского государства» взяли в плен двух россиян.Уже 3 октября ресурсы боевиков опубликовали видеозапись, на которой двое пленных (славянской внешности) подтверждают, что находятся в плену у террористов. На опубликованной записи один из пленников представляется как 38-летний Заболотный Роман Васильевич, уроженец Ростовской области. После этого он назвал второго мужчину уроженцем Домодедовского района Григорием Михайловичем Цуркану, 39 лет. Однако то, когда была сделана данная запись, неясно.Позже, 29 сентября, на канале спецподразделения сирийских правительственных сил «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunters) в Twitter появилась запись о том, что «охотники» выдвинули ультиматум террористам так называемого «Исламского государства». В заявлении сказано, что если боевики в ближайшее время не отпустят «русских братьев», то бойцы спецподразделения уничтожат 100 джихадистов за каждого плененного россиянина.Отметим, что для Григория Цуркану, попавшего в плен, это не первый вооруженный конфликт, в котором он воевал. Известно, что он был участником боевых действий на юго-востоке Украины, участвовал в боях в Югославии. Роман Заболотный также был добровольцем, защищавшим Донбасс в конфликте с Украиной, он является казаком Войска Донского в Ростовской области.Историй самопожертвования и борьбы русских бойцов до самого конца, до смерти за свободу Сирии – десятки. Русские добровольцы - военные и гражданские - воевали на Балканах, в Северной и Южной Америке, в Европе и Африке, в Китае и Индонезии.