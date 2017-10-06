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Посетители «Золотой осени» оценили саратовские колбаски с трюфелями

Новости / АПК
Посетители «Золотой осени» оценили саратовские колбаски с трюфелями

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве. Каждый год в ней принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и более 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30000 человек.

«Белая Долина» - постоянный участник агропромышленной выставки «Золотая осень». По традиции на стенде Саратовской области представлены новинки молочной и мясной продукции, производимые на предприятиях группы компаний.

- «Золотая осень - 2017» - это не только традиционный смотр достижений российского АПК, но и демонстрация новых видов продукции, - считает Председатель Правления ГК "Белая Долина" Алексей Михайлов. - Мы уделяем самое пристальное внимание качеству производимых товаров, расширяем ассортимент. Вот и в этом году привезли новинки, которые уже оценили по достоинству гости выставки – это колбаски с трюфелями марки «Schneller», детский творожный сырок с цукатами «Из села Удоево», а также колбаса и сосиски «Филейная с копчением» торговой марки «Филеево». На стенде Саратовской области представлены лучшие образцы аграрной и пищевой промышленности региона. Кстати, в прошлом году наша область завоевала Гран-при выставки.

Многие руководители, специалисты отрасли выезжают на эту выставку, внимательно изучая весь представленный ассортимент продукции, оборудования и техники. Безусловно, участие нашей делегации под руководством губернатора области Валерия Радаева в выставке «Золотая осень» продвигает наши достижения в сфере АПК и работает на имидж всего региона. В России хорошо знают Саратовскую область как край рекордных урожаев, место, где выпекают уникальный саратовский калач и где производят качественную продукцию на уровне самых высоких мировых стандартов.