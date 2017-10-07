Для любителей творчества Марины Цветаевой подготовили литературно-музыкальную композицию
Мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения одной из крупнейших поэтесс XX века, пройдет 13 октября в Городском доме культуры национального творчества.
Участники молодежной театральной студии М.Т.С. создадут лирические образы поэтессы через чтение стихов, дневниковых записей и писем, расскажут о переживаниях, трудностях, с которыми Цветаевой пришлось сталкиваться.
Прозвучат романсы на стихи Марины Цветаевой в исполнении оперной студии «Бельканто».
Фото http://mir.karelia.ru