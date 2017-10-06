В Саратове почтят память героев-молодогвардейцев
В воскресенье, 8 октября, в 18:00 на площади Кирова (перед Саратовским цирком имени братьев Никитиных) состоится акция «Мы гордимся!».
Мероприятие, которое проводит МБУ «Городской молодежный центр», будет посвящено 75-летию создания антифашистской организации «Молодая Гвардия».
В рамках акции пройдет открытый кинопоказ одноименного художественного фильма. Всех гостей в этот вечер ждут выступления творческих коллективов города и бесплатный горячий чай.
Фото http://cxid.info\