Женщин приглашают пройти осмотр у маммологов
Профилактические мероприятия пройдут накануне Всемирного дня борьбы с раком груди, который отмечается 15 октября.
По информации регионального минздрава, ежегодно в день борьбы с раком груди в Саратове при поддержке общественных и пациентских организаций проводятся осмотры женщин врачами-маммологами. В ходе ранее проведенных акций у многих обратившихся удалось распознать новообразования и полностью излечить. Так, по итогам прошлого года около 50% случаев злокачественных новообразований молочной железы выявлены при проведении профилактических осмотров.
14 октября традиционные осмотры пройдут в ГУЗ «Областной онкологический диспансер №2». Посетительниц, желающих проверить свое здоровье, ждут с 9.00 до 15.00 по предварительной записи по телефону 39-44-20. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, имеющиеся результаты обследования (если имеются).
Профилактические осмотры будут провозиться и других учреждениях здравоохранения. С их полным списком можно ознакомиться здесь.