Бывший судебный пристав получил условный срок за мошенничество

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Следствием и судом установлено, что в период с ноября по декабрь 2014 года Ниталиев, состоявший в должности начальника отдела – старшего судебного пристава Воскресенского РОСП УФССП России по Саратовской области, получил от жительницы региона денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Деньгами он завладел под предлогом уплаты исполнительского сбора за ее родственника, не имея при этом законных оснований окончить исполнительное производство. Полученные деньги Наталиев противоправно обратил в свою пользу.Указанный факт выявлен в 2016 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.Сообщается, что ходе следствия Ниталиев признал вину в инкриминируемом ему деянии, причиненный ущерб возместил в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года.Фото http://tatarstan.spravedlivo.ru