В Марксе откроют памятник Фритьофу Нансену
Торжественная церемония состоится во вторник, 10 октября, на пристани у здания бывшего речного вокзала.
Увековечивание памяти полярного исследователя, ученого, политического и общественного деятеля в Марксе не случайно. Таким образом жители города решили выразить благодарность знаменитому норвежцу за помощь в спасении жителей Поволжья от голода.
По информации министерства по делам территориальных образований, осенью 1922 года Нансен возглавил миссию – Международный комитет помощи голодающим, в который поступила колоссальная сумма — больше сорока миллионов франков. В декабре 1922 года Фритьоф Нансен был удостоен Нобелевской премии мира, значительная часть которой пошла на ликвидацию голода в России.
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