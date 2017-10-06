Саратовцы смогут приобрести со скидкой билеты на электричку в черте города
Акция продлится до конца 2017 года.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, пассажирам, не имеющим право на льготы по оплате проезда, при приобретении билета «туда - обратно» предоставляется скидка в размере 20% от стоимости разовой поездки.
Скидка действует на оплату проезда по «Единому городскому тарифу» в черте города Саратов и ограничивается следующими остановками: о.п. Сокурский тракт, ст. Жасминная, о.п. Лодочная база, ст. Багаевка.
Например, стоимость билета от о.п. Лодочная база до о.п. Площадь Ленина в период акции составит 37 рублей (ранее – 46 рублей).
Проездные документы можно оформить в пригородных железнодорожных кассах, у разъездных билетных кассиров, а также с помощью мобильного приложения «Пригород».
Фото http://www.rus-obr.ru