Пенсионерка и ее сын погибли на пожаре в Лысых Горах
Организовано проведение доследственной проверки.
Трагедия произошла сегодня ночью. По информации СУ СКР по Саратовской области, жители рабочего поселка Лысые горы заместили возгорание одного из жилых домов и вызвали сотрудники экстренных служб.
После ликвидации пожара обнаружены тела 79-летней хозяйки жилища и ее 54-летнего сына. Со слов соседей, погибшие проживали вдвоем, злоупотребляли спиртными напитками. Следствие не исключает, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены
судебно-медицинские исследования.
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