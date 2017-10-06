Надежные перевозки по России болельщикам ЧМ-2018 обеспечит GetTransfer.com
Российский стартап GetTransfer.com объявил о старте программ для футбольных болельщиков.
Пилотный запуск проекта состоялся в партнёрстве с футбольным клубом «Брюгге». В ближайшее время компания планирует расширять сотрудничество с футбольными клубами в России и за рубежом. По оценкам компании, сервисом воспользуются более 100 000 фанатов.
«Во время ЧМ-2018 Россию ждёт огромный приток футбольных болельщиков со всего мира, и перевозчики должны быть готовы обеспечить им доступный и безопасный трансфер до стадионов. Уже сейчас наблюдается дефицит перевозчиков в России на период ЧМ-2018. Наша задача обеспечить болельщикам надежные перевозки по лучшим ценам. Мы активно работаем в этом направлении, развиваем работу с российскими и европейскими объединениями болельщиков и клубами, особенно рады началу активного партнерства с крупнейшим футбольным клубом Бельгии «Клуб Брюгге» — Александр Першиков, основатель компании GetTransfer.com.
Для иностранных граждан, посетивших ЧМ-2018, GetTransfer.com готовит специальные условия, которые позволят им сэкономить на путешествиях по России до 50%.
Сотрудничество между GetTransfer.com и футбольным клубом «Брюгге» — первый шаг на пути внедрения технологии GTR-API на футбольном рынке. Она позволяет фанатам по всему миру добраться до лучших игр по самым низким ценам.
В рамках сотрудничества болельщикам футбольного клуба «Брюгге» предлагается скидка на трансферы до стадионов. Цена поездки получится ниже, чем при заказе такси или автомобилей местной трансферной компании. Также с января 2018 года сервис предложит функцию шеринга поездки — на сайте будет доступна функция поиска попутчиков. При этом, в отличие от других сервисов, клиент сможет выбрать желаемый класс автомобиля, тип транспорта, например, автобус или минивэн, и место отправления.
О компании GetTransfer.com:
GetTransfer.com — трансферный партнер и сервис-дискаунтер по трансферам и аренде автомобилей с водителем, предоставляет лучшие цены на поездки на длительные расстояния — от аэропортов, вокзалов, стадионов и между городами. На данный момент компания присутствует в более чем 70 странах мира https://gettransfer.com/ru.