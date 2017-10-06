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В Саратове пройдут встречи с известными писателями

Новости
В Саратове пройдут встречи с известными писателями


Сегодня на Театральной площади начала работу Третья международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2017».

В набирающем популярность форуме принимают участие 97 издательств из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 15 регионов России, а также издательства Белоруссии, Украины, Азербайджана, Эстонии и Армении.

От имени губернатора и правительства области участников и гостей книжной выставки поприветствовала министр информации и печати области Наталья Линдигрин. Она отметила, что книжная ярмарка «Волжская волна» проводится уже в третий раз, и за эти годы она укрепила свой авторитет, стала значимым, ожидаемым событием в культурной, общественной, духовной и деловой жизни нашего региона.

Собравшихся также приветствовали спикер областной Думы Иван Кузьмин, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, директор высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Константин Антипов, президент Приволжской книжной палаты Дмитрий Аяцков, директор Российской книжной палаты Елена Ногина, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах – участниках СНГ, Дмитрий Макаров.

Учитывая многочисленные просьбы участников выставки организаторами было принято решение продлить работу ярмарки-фестиваля на один день, до 8 октября.

В течение этих дней запланировано проведение ряда интересных мероприятий. Так, завтра в 15.00 в основном павильоне состоится награждение победителей областного конкурса «Лучшие книги 2016 года». Конкурс проводится ежегодно с 2004 года. Он не теряет своей актуальности и представляет большой интерес для издающих организаций Саратовской области. Победителям конкурса будут вручены дипломы трех степеней и денежные премии.

В этот же день в рамках ярмарки в областной универсальной научной библиотеке пройдут творческие встречи с писателем, журналистом и драматургом Денисом Драгунским (15.00) и Александрой Марининой (17.00), а также круглый стол «Русская книга ближнего зарубежья» (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Эстония) (13.00).

А на основной сцене павильона на Театральной площади в 18.00 пройдет выступление саратовских поэтов и прозаиков «Читаем со сцены».

7 октября продолжатся творческие встречи с известными российскими авторами. В 12.00 в ТАУ-Галерее можно будет встретиться с Александрой Марининой, в 12.30 в основном павильоне состоится творческая встреча в Ларисой Лариной, а в областной научной библиотеке – с Вячеславом Пьецухом; в 15.00 на Театральной площади – встреча с Анной Гончаровой, в 17.00 – с поэтом Борисом Бартфельдом.

В 15.00 в областной научной библиотеке состоится дискуссионная площадка «Проблемы книгоиздания ближнего зарубежья» (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Эстония).

8 октября в рамках ярмарки пройдут презентации книг, мастер-классы, спектакль театра «Балаганчик» (15.30).

Фото http://saratov.bezformata.ru