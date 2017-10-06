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В Энгельсе пройдет крестный ход

Новости
В Энгельсе пройдет крестный ход


С 14 по 19 октября в Энгельсе состоится ежегодное празднование Покрова Пресвятой Богородицы.

14 октября в 9.00 в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы совершится праздничное богослужение, которое возглавит Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. В 12.00 начнется крестный ход - от храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы по улице Станционная до Свято-Троицкого кафедрального собора, расположенного на площади Свободы. С 15.00 до 17.00 на площади Ленина пройдет праздничная программа «Многая лета, Покровск!». В программе: выступления фольклорных коллективов, импровизированная Покровская ярмарка, спортивные состязания, конкурсы и викторины, выставка-продажа и мастер-классы по народному творчеству «Народный умелец».

А 15 октября состоится освещение Храма Покрова Божией Матери на Волге и пройдет первая Божественная литургия. Богослужение возглавит Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. В этом году завершены все работы, связанные с внутренним убранством храма: написаны иконы талантливыми мастерами из старинного русского села Палех, установлен иконостас, изготовлены киоты. Все это позволит совершать в храме полноценные литургии, молебны, проводить таинство венчания. Кроме того, перед храмом установлены специальные подсвечники, в которые каждый верующий сможет поставить свечку за здравие или за упокой души близких и родных людей.

19 октября в 15.00 в ГАУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» откроется семейная музыкальная гостиная «Под покровом Твоим». 22 октября в 16.00 в МБОУ ДОД «ДШИ №1» - литературно-музыкальная гостиная «Дом нашего будущего». В программе: духовные песнопения, праздничные песни, стихотворения и музыкальные композиции в исполнении воспитанников воскресных школ и представителей различных учреждений культуры.

Принять участие в праздничных мероприятиях приглашаются все жители Энгельса и гости города.