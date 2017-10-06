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Двое жителей Ершовского района получили условный срок за избиение полицейского

Новости / ЧП
Двое жителей Ершовского района получили условный срок за избиение полицейского


Вынесен приговор 27-летнему Александру Логачу и 22-летнему Павлу Ланцову, обвинявшимся в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июля в ночное время приятели распивали спиртные напитки на площади, расположенной в одном из сел Ершовского района, а также слушали музыку, включив ее громко в автомобиле. Их действия привлекли внимание осуществлявших патрулирование территории данного села троих полицейских. После того, как один из стражей порядка сделал мужчинам замечание, Ланцов нанес ему один удар кулаком в лицо. После этого Логач нанес тому же полицейскому удар ногой в лицо. Дальнейшее избиение было пресечено другими полицейскими, после чего дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Фото http://img2.stavropolye.tv