Двое жителей Ершовского района получили условный срок за избиение полицейского
Вынесен приговор 27-летнему Александру Логачу и 22-летнему Павлу Ланцову, обвинявшимся в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 июля в ночное время приятели распивали спиртные напитки на площади, расположенной в одном из сел Ершовского района, а также слушали музыку, включив ее громко в автомобиле. Их действия привлекли внимание осуществлявших патрулирование территории данного села троих полицейских. После того, как один из стражей порядка сделал мужчинам замечание, Ланцов нанес ему один удар кулаком в лицо. После этого Логач нанес тому же полицейскому удар ногой в лицо. Дальнейшее избиение было пресечено другими полицейскими, после чего дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.
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