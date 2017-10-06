Саратовцам расскажут о свадебных традициях народов области
10 октября в целях привлечения внимания к возрождению национальных традиций в областном центре состоится свадебный фестиваль.
По информации управления по делам ЗАГС правительства области, за 9 месяцев в регионе произведено более 67 тысяч государственных регистраций актов гражданского состояния. В органах ЗАГС области составлено записей актов: о рождении - 17736, о заключении брака – 12391, о расторжении брака – 7346. Количество регистраций смерти в Саратовской области сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В минувшем месяце в регионе зарегистрировано 1963 новорожденных. Появились жители с редкими именами Алмаз, Гавриил, Григор, Харитон, Эва, Слада, Сандра, Эстелла. Самыми популярными именами в области остаются Артем и София. Количество браков в сентябре превысило количество разводов в 2,5 раза.
- В целях привлечения внимания к возрождению национальных традиций 10 октября пройдет фестиваль "Свадебных традиций народов Саратовской области", - рассказала начальник управления Юлия Пономарева. - Кульминацией праздника станет торжественная регистрация брака молодоженов.
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