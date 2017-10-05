Саратовский теннисист завоевал "бронзу" чемпионата Европы
С 26 сентября по 4 октября в городе Лашко (Словения) проходил чемпионат Европы по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
По информации министерства социального развития области, в составе сборной команды России в соревнованиях принял участие воспитанник Саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "Реабилитация и Физкультура", мастер спорта международного класса Александр Эсаулов. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в командном первенстве в классе ТТ6.
Тренируется Александр у заслуженного тренера России, преподавателя школы "РиФ" Николая Кирпичникова. По словам Николая Николаевича, блестящие выступления воспитанников ДЮСАШ на соревнованиях самого различного уровня – это результат упорных тренировок и непрерывной работы ребят над собой.