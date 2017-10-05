В Саратове состоится XIX-й фестиваль японской культуры
Организаторами мероприятий, которые пройдут с 12 по 15 октября, выступают посольство Японии в России и Саратовское отделение общества «Россия-Япония».
На этот раз гости из Японии представят саратовцам традиционные искусства своей страны: кимоно, фуросики (искусство упаковки предметов тканью), оригами (искусство складывания из бумаги) и кендзюцу (искусство фехтования на мечах).
Профессор изящных искусств госпожа Мари Тиба покажет саратовцам искусство ношения японской одежды кимоно и искусство упаковки, специалист международного класса по оригами госпожа Огура Такако продемонстрирует это древнее японское искусство и мастер традиционного фехтования, глава школы Синбу-муракумо господин Мотидзуки Сигеру представит навыки в области владения мечом.
В эти же дни в Доме кино состоятся показы фильмов в рамках фестиваля японского кино.
Фото http://d12mbv406oz2c.cloudfront.net