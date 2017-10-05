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В Саратове состоится XIX-й фестиваль японской культуры

Новости
В Саратове состоится XIX-й фестиваль японской культуры


Организаторами мероприятий, которые пройдут с 12 по 15 октября, выступают посольство Японии в России и Саратовское отделение общества «Россия-Япония».

На этот раз гости из Японии представят саратовцам традиционные искусства своей страны: кимоно, фуросики (искусство упаковки предметов тканью), оригами (искусство складывания из бумаги) и кендзюцу (искусство фехтования на мечах).

Профессор изящных искусств госпожа Мари Тиба покажет саратовцам искусство ношения японской одежды кимоно и искусство упаковки, специалист международного класса по оригами госпожа Огура Такако продемонстрирует это древнее японское искусство и мастер традиционного фехтования, глава школы Синбу-муракумо господин Мотидзуки Сигеру представит навыки в области владения мечом.

В эти же дни в Доме кино состоятся показы фильмов в рамках фестиваля японского кино.

Фото http://d12mbv406oz2c.cloudfront.net