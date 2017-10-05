Директор ООО задолжал работникам более полмиллиона рублей

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В поле зрения правоохранительных органов попал 32-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство инженерных систем и обслуживание котельного оборудования. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности работодателем.Как установлено в ходе следствия, в период с января 2015 года по сентябрь 2016 года директор фирмы не выплачивал заработную плату9 работникам предприятия. В результате образовалась задолженность в сумме свыше 530 тысяч рублей. При этом установлено, что фактически возможность погашения задолженности у предприятия имелась.По информации СУ СКР по Саратовской области, в ходе следствия директор Общества полностью погасил задолженность перед работниками, а также признал вину в инкриминируемом ему деянии. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.Фото http://pravdapfo.ru