5 октября 2017 18:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:16 | 05 октября
Двое жителей Ершовского района получили условный срок за избиение полицейского
14:59 | 05 октября
Саратовцам расскажут о свадебных традициях народов области
14:07 | 05 октября
Саратовский теннисист завоевал "бронзу" чемпионата Европы
13:10 | 05 октября
Полицейские задержали подозреваемого в хранении и культивировании конопли
12:19 | 05 октября
В Саратове состоится XIX-й фестиваль японской культуры
11:24 | 05 октября
Директор ООО задолжал работникам более полмиллиона рублей
10:39 | 05 октября
Техникам НЛП посвящена новая книга психолога Надежды Владиславовой
09:46 | 05 октября
В России начала действовать семейная программа лояльности IVACLUB
19:00 | 04 октября
Мэрия: почти половина многоквартирных домов подключена к отоплению
18:10 | 04 октября
В Саратовском районе будут судить участников ОПГ, специализирующейся на ограблении дач
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Техникам НЛП посвящена новая книга психолога Надежды Владиславовой

Новости
Техникам НЛП посвящена новая книга психолога Надежды Владиславовой


Новая книга известного психолога, ведущего тренера Европейского психологического тренингового центра «Берег Надежды» Надежды Владиславовой «Практическая энциклопедия НЛП. Ударные техники для достижения результата» вышла в издательстве «АСТ».

Книга будет понятна не только профессиональным психологам, но и обычным людям, которые желают научиться эффективно и открыто общаться, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. «Энциклопедия НЛП» – это, по сути, переиздание ранее написанных книг «Базовые техники NLP и хорошо сформированный результат» и «Продвинутые техники NLP». В них собраны не только истории о становлении НЛП в России, но и базовые положения нейролингвистического программирования, масса подробной информации о продвинутых техниках, лингвистических приемах и многое другое.