Техникам НЛП посвящена новая книга психолога Надежды Владиславовой
Новая книга известного психолога, ведущего тренера Европейского психологического тренингового центра «Берег Надежды» Надежды Владиславовой «Практическая энциклопедия НЛП. Ударные техники для достижения результата» вышла в издательстве «АСТ».
Книга будет понятна не только профессиональным психологам, но и обычным людям, которые желают научиться эффективно и открыто общаться, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. «Энциклопедия НЛП» – это, по сути, переиздание ранее написанных книг «Базовые техники NLP и хорошо сформированный результат» и «Продвинутые техники NLP». В них собраны не только истории о становлении НЛП в России, но и базовые положения нейролингвистического программирования, масса подробной информации о продвинутых техниках, лингвистических приемах и многое другое.