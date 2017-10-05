В России начала действовать семейная программа лояльности IVACLUB
В России стартовала первая семейная программа лояльности IVACLUB. Уникальная сервис-система способна удовлетворить интересы огромного количества людей (сотни тысяч), предоставляя возможность получать скидки на товары как в отдельных магазинах, так и в крупной партнерской сети программы, в которую войдут по всей стране сотни ритейлеров.
Объединив десятки тысячи людей, желающих приобретать товары для взрослых, детей, для дома, включая обувь, одежду, продукты, а также получать услуги в фитнес-центрах, оздоровительных центрах, клубах развлечений, салонах красоты и многое другое, компания IVACLUB получает от компаний-партнеров особые условия, с помощью которых сервис предоставляет потребителям хорошие скидки.
В настоящее время IVACLUB активно расширяет количество партнеров, развивая детское направление и предоставляя скидки покупателям на семейные товары и товары и услуги для детей.