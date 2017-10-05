5 октября 2017 18:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:16 | 05 октября
Двое жителей Ершовского района получили условный срок за избиение полицейского
14:59 | 05 октября
Саратовцам расскажут о свадебных традициях народов области
14:07 | 05 октября
Саратовский теннисист завоевал "бронзу" чемпионата Европы
13:10 | 05 октября
Полицейские задержали подозреваемого в хранении и культивировании конопли
12:19 | 05 октября
В Саратове состоится XIX-й фестиваль японской культуры
11:24 | 05 октября
Директор ООО задолжал работникам более полмиллиона рублей
10:39 | 05 октября
Техникам НЛП посвящена новая книга психолога Надежды Владиславовой
09:46 | 05 октября
В России начала действовать семейная программа лояльности IVACLUB
19:00 | 04 октября
Мэрия: почти половина многоквартирных домов подключена к отоплению
18:10 | 04 октября
В Саратовском районе будут судить участников ОПГ, специализирующейся на ограблении дач
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В России начала действовать семейная программа лояльности IVACLUB

Новости
В России начала действовать семейная программа лояльности IVACLUB


В России стартовала первая семейная программа лояльности IVACLUB. Уникальная сервис-система способна удовлетворить интересы огромного количества людей (сотни тысяч), предоставляя возможность получать скидки на товары как в отдельных магазинах, так и в крупной партнерской сети программы, в которую войдут по всей стране сотни ритейлеров.

Объединив десятки тысячи людей, желающих приобретать товары для взрослых, детей, для дома, включая обувь, одежду, продукты, а также получать услуги в фитнес-центрах, оздоровительных центрах, клубах развлечений, салонах красоты и многое другое, компания IVACLUB получает от компаний-партнеров особые условия, с помощью которых сервис предоставляет потребителям хорошие скидки.

В настоящее время IVACLUB активно расширяет количество партнеров, развивая детское направление и предоставляя скидки покупателям на семейные товары и товары и услуги для детей.