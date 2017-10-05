Мэрия: почти половина многоквартирных домов подключена к отоплению

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Как отметили в мэрии, технологический процесс включения отопления на объектах социальной сферы и жилищного фонда из практики предыдущих годов занимает от 10 до 15 дней. Как правило, этого времени достаточно для того, чтобы плавно осуществить необходимый комплекс технических и технологических мероприятий на теплоисточниках, системах теплоснабжения и теплопотребления, минимизировать возможность превышения оксидов железа свыше нормативных показателей на источниках теплоснабжения и аварийных ситуаций.Эта работа в областном центре ведется с 1 октября. На сегодняшний день к теплоснабжению подключено 501 объект социальной сферы из 586, что составляет 85,5%. Отопление подается в 2137 многоквартирных домов (49,2%).В администрации также сообщили, что, согласно прогнозам метеослужбы, с сегодняшнего дня в городе прогнозируется повышение среднесуточной температуры воздуха на ближайшие 10 дней.Фото https://ntts.lt