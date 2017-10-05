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В Саратовском районе будут судить участников ОПГ, специализирующейся на ограблении дач

Новости / ЧП
В Саратовском районе будут судить участников ОПГ, специализирующейся на ограблении дач


Восемь подсудимых, в том числе трое подростков, обвиняются в совершении 35 эпизодов преступлений.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с сентября 2016 по март 2017 года 45-летний житель Саратовского района создал и возглавил организованную преступную группу для совершения краж из дач, расположенных в дачном массиве вблизи одного из населенных пунктов. В состав группы обвиняемый привлек своего брата, несовершеннолетнего племянника, а также знакомого, распределив при этом их роли.

В указанный период подельники совершили ряд краж из дачных домов граждан, а также из подсобных помещений, расположенных на территории
дачных участков. Добычей злоумышленников стали бытовая техника, электроинструменты и другое имущество. Таким образом, более 30 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей.

За период предварительного следствия проведено свыше 50 допросов потерпевших, обвиняемых, свидетелей, не менее 5 очных ставок, более 35 осмотров мест происшествий, назначено 8 судебных экспертиз. Результатом расследования стали 25 томов уголовного дела. В ходе следствия часть похищенного имущества установлена и возвращена потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://spb.sledcom.ru