В Саратовском районе будут судить участников ОПГ, специализирующейся на ограблении дач

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с сентября 2016 по март 2017 года 45-летний житель Саратовского района создал и возглавил организованную преступную группу для совершения краж из дач, расположенных в дачном массиве вблизи одного из населенных пунктов. В состав группы обвиняемый привлек своего брата, несовершеннолетнего племянника, а также знакомого, распределив при этом их роли.В указанный период подельники совершили ряд краж из дачных домов граждан, а также из подсобных помещений, расположенных на территориидачных участков. Добычей злоумышленников стали бытовая техника, электроинструменты и другое имущество. Таким образом, более 30 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей.За период предварительного следствия проведено свыше 50 допросов потерпевших, обвиняемых, свидетелей, не менее 5 очных ставок, более 35 осмотров мест происшествий, назначено 8 судебных экспертиз. Результатом расследования стали 25 томов уголовного дела. В ходе следствия часть похищенного имущества установлена и возвращена потерпевшим.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://spb.sledcom.ru