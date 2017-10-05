Внесены изменения в структуру регионального правительства

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В соответствии с постановлением, комитет общественных связей и национальной политики будет переименован в министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. Ему теперь будут переданы функции министерства по делам территориальных образований в сфере внутренней политики.Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений будет переименован в министерство.Также принято решение о реорганизации министерства молодежной политики, спорта и туризма, оно будет разделено на министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и комитет по туризму.Кроме того, упразднен комитет капитального строительства (с передачей функций министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства), а также представительства правительства области при правительстве Российской Федерации и в Севастополе, их функции теперь переданы управлению делами правительства Саратовской области.