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Внесены изменения в структуру регионального правительства

Новости
Внесены изменения в структуру регионального правительства


Соответствующий документ сегодня подписал губернатор Валерий Радаев.

В соответствии с постановлением, комитет общественных связей и национальной политики будет переименован в министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. Ему теперь будут переданы функции министерства по делам территориальных образований в сфере внутренней политики.

Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений будет переименован в министерство.

Также принято решение о реорганизации министерства молодежной политики, спорта и туризма, оно будет разделено на министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и комитет по туризму.

Кроме того, упразднен комитет капитального строительства (с передачей функций министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства), а также представительства правительства области при правительстве Российской Федерации и в Севастополе, их функции теперь переданы управлению делами правительства Саратовской области.