В "Оружейной кладовой" состоялась неслучайная встреча

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3 октября 2017 года состоялась встреча с Владимиром Александровичем Федоренко, кандидатом физико-математических наук, доцентом, заведующим учебно-научной лабораторией СГУ, полковником милиции в отставке. Он любезно согласился поделиться своими знаниями о короткоствольном оружии XIX века. Встреча прошла в неформальной обстановке и оказалась полезной и познавательной. В ходе беседы Владимир Александрович рассказал о появлении унитарного патрона и продемонстрировал, принесенные с собой пулю Минье и пулю от винтовки Мосина. Студенты Саратовского областного техникума олимпийского резерва, пришедшие в музей, смогли узнать о развитии оружия, его устройстве, скорострельности и модернизации, а также задать специалисту интересующие их вопросы. Кроме того, Федоренко, занимавшийся в своё время экспертизой оружия, отметил, что многие образцы, изготовленные умельцами-самоучками зачастую с преступными целями, по своей конструкции повторяют револьверы XIX века.В продолжение беседы хранитель отдела фондов, старший научный сотрудник музея краеведения Алексей Владимирович Бирюков рассказал о наиболее интересных образцах холодного и огнестрельного оружия XV - XX вв., представленных на выставке «Оружейная кладовая». Кроме того, он предложил желающим самостоятельно разобрать и собрать некоторые образцы оружия, такие как револьвер Нагана, пистолет ТТ, пистолет-пулемет Шпагина. Предложение нашло живой отклик не только среди студентов, но и среди педагогов техникума. Все они с энтузиазмом воспользовались редкой возможностью подержать в руках легендарное оружие, знакомое по литературе и кинофильмам.