Заслуженный художник РСФСР, актер Александр Адабашьян: «Детям не нужно сюсюканье с киноэкрана»

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Актуальность события сложно переоценить. Сухое слово «популяризация» в отношении детского кино в России звучит крайне актуально. С ностальгией уже давно повзрослевшие зрители вспоминают эру, когда в ней работал Ролан Быков. Радует, что движение к возрождению киноиндустрии для юных развивается. Об этом красноречиво свидетельствует и «четверка» в названии саратовской «Киноверитикали», и растущее с каждым годом число участников, и большое внимание к фестивалю со стороны известных деятелей культуры.В этом году одним из почетных гостей «Киновертикали» стал кинодраматург, художник, актёр, кинорежиссёр, сценарист,, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян. Мастер прибыл в Саратов в составе творческой группы фильма-сказки «Жили-были мы», который называют прорывом в детском кино и показан на вечере открытия фестиваля. Своими суждениями о положении дел в кино для юных зрителей Александр Артемович поделился с саратовскими журналистами.Назвать фильм прорывом было бы слишком пафосно.Но поскольку задача детского кино заключается в воспитании и образовании, то мы пытаемся искать интересные ходы. В фильме «Жили-были мы» рукотворная анимация. В нем снялись замечательные артисты, которых трудно собрать на картину с маленьким бюджетом. Дмитрий Певцов, Елена Сафонова, Светлана Иванова, Алена Бабенко, Владимир Ильин... У нас первоклассный состав, который не предполагает состав при таком бюджете. Все потому, что они соглашались сниматься на урезанных для себя условиях. Им попросту было интересно работать в детском кино.Надо реально смотреть на вещи. Конечно, хотелось бы так думать, ведь появляются интересные вещи у интересных режиссеров, работающих в этом жанре. Вместе с тем идея поставить производство планово-убыточного детского кино на поток сопряжена с большими трудностями. Рубль, вложенный в фильмы для детей, превращается в декоративную бумажку. Билеты на утренние сеансы в кино дешевле, а на телевидении в киноленту для детей рекламу не засунешь, а если засунешь, то не всю.Но интерес к детскому жанру есть и у производителей, и у зрителей. Нужно найти еще того, кто вложил бы необходимые ресурсы для встречи этих движущихся навстречу друг другу сил. Смог бы изменить ситуацию в детской киноиндустрии какой-нибудь именитый режиссер, возьмись снять фильм для юной аудитории? Не уверен. К этому должна быть предрасположенность. Хорошие писатели писали для детей, но не у всех получалось. Это абсолютно другой способ разговора. Даже у Льва Николаевича Толстого детские рассказы, при всей их педагогической ценности, не такая серьезная литература, как его взрослые книги.Меня восхищает Аркадий Гайдар. В каждой его книге есть идея, под которую он выстраивает целую конструкцию. Повесть «Тимур и его команда» в результате породила целое движение. А «Судьба барабанщика»? Это же детектив глазами ребенка. «Голубая чашка» - рассказ о любви, в котором о чашке и речи-то практически нет.Список моих любимых кинолент для детей не будет сильно отличаться от вашего: «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Москва-Кассиопея». Но я помню и фильмы более раннего времени, например, «Алеша Птицын вырабатывает характер».Ощущение было, что с нами говорят дяденьки и тетеньки, присев на корточки. Что-то было в этой интонации: «Здравствуй, дружок». И поэтому когда появился Ролан Быков со своими картинами, где герои с нами разговаривали по-взрослому, это стало настоящим событием. «Айболит» - казалось бы, веселая история, но там нет сюсюканья. Дети отзываются только тем, кто говорит с ними на равных.Записала Елена МаркеловаФото http://belomornews.ru