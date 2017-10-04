О преимуществах и перспективах торговой платформы FLIPZ рассказал ее соучредитель
15 сентября в Екатеринбурге в ДЦ Европа состоялась открытая встреча с инвесторами и участниками проекта, стратегическая миссия которого заключается в развитии блокчейн-технологии. На ней выступил Алексей Бобылев, со-основатель торговой платформы на смарт-контрактах блокчейн – FLIPZ.
Что ожидается от выхода на ICO
Есть множество проектов, запускающих свои ICO в настоящее время. Большинство из них действительно крутые и перспективные, но некоторым просто не суждено выйти в жизнь.
ICO как модель, имеет ряд огромных преимуществ. Например, через него можно с самого начала демократизировать участие в проектах. ICO — идеальный способ дать стоящим проектам развитие, а готовому бизнесу открыть новые горизонты.
Мы очень многое сделали, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. В проект FLIPZ вложены все новейшие знания, технологии, опыт и мы ждем, не побоюсь этого слова, «Бомбы», которая поменяет многое, в существующем мире онлайн торговли.
Наша команда давно вынашивала идею такой платформы, а стремительный рост рынка ICO в 2016 году подтолкнул нас на старт FLIPZ.
Почему на платформе используется блокчейн?
Многие говорят, что блокчейн — это новый технологический путь, он опережает свое время и влечет радикальные изменения на рынке валют. Сообщество сейчас делает первые шаги, может быть рискованные, но я не секунды не сомневаюсь, что результаты будут фантастическими. Проще говоря, с технологией блокчейн у FLIPZ есть огромные преимущества перед другими торговыми платформами.
Что же такое FLIPZ? Почему проект уникален?
Если коротко, то:
FLIPZ – это умная торговая платформа со смарт контрактами, уникальным рейтингом продавцов, основанным на блокчейне, платежами без комиссии, в которой пользователи могут онлайн заключать сделки, покупая товары и услуги за криптовалюту или фиатные деньги. На площадке не будет навязчивых платных объявлений.
1. Рейтинг продавцов мы не можем изменить, даже если захотим, т.к. он будет записываться на блокчейн.
2. Оплата будет производиться в криптовалюте «в один клик». Если покупатель хочет оплатить, или продавец хочет получать оплату в фиатной валюте, то будет мгновенный «exchange» через внутренний обменник без комиссии.
3. Не будет платных объявлений, система сразу предложит покупателю самое выгодное предложение.
4. Для продавцов платформа будет абсолютно бесплатна.
Насколько токен FLZ будет выгоден потенциальным инвесторам на этапе ICO?
Ваш вопрос про инвестиции, а точнее ответ на него потенциальным ICO инвесторам по всему миру - это наша главная задача на этапе FLIPZ ICO.
Нужно понимать, что всего будет выпущено 100 миллионов токенов FLZ, на ICO, что эквивалентно примерно 10-12 миллионам долларов. Сумма зависит от того, на каком этапе (Pre-ICO, ICO) и с какими скидками будут привлекаться инвестиции в проект.
Использование токенов FLZ на платформе будет увеличивать капитализацию. Также на обращение FLZ будут оказывать влияние спекулятивные факторы на бирже и успехи компании.
Тут хочется отметить отличную масштабируемость платформы FLIPZ, т.к. это уникальный, абсолютно бесплатный инструмент для продавцов и с ключевыми преимуществами для покупателей.
Есть хорошая новость для читателей. Им, как и нашим инвесторам, доступно pre –ico, подробно на сайте flipz.io – старт pre ico компании 12 октября.