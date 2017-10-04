Саратовцев приглашают принять участие во всероссийской акции "Любимый учитель"
Она проводится министерством образования и науки РФ и приурочена к празднованию Дня учителя.
Участниками акции могут стать школьники и студенты. Им предлагают сделать фото с любимым педагогом и разместить его в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, указав хештег #любимыйучитель, #деньучителя, #учительгода.
Сообщения автоматически попадут на интерактивную ленту проекта "Любимый учитель" на сайте минобрнауки России.
Фото http://rmk-ayan.edu.27.ru