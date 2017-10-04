Сотрудницы энгельсского магазина признались в торговле "паленым" спиртным
В отношении двух 42-летних женщин возбуждено уголовное дело по факту хранения с целью сбыта и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 26 по 29 сентября сотрудницы продмага, расположенного на улице Космонавтов в Энгельсе, осуществляли сбыт спиртосодержащей продукции, которую хранили в том же помещении. По предварительным данным, спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
- Противоправные действия злоумышленников выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области, - сообщает пресс-служба следственного управления. - В настоящее время злоумышленницам предъявлены обвинения, они дали признательные показания. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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