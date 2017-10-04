«Кабель.РФ» подготовила новый ролик в 3D-формате
Компания «Кабель.РФ» подготовила новый ролик для своего YouTube-канала в уже полюбившемся зрителям 3D-формате. Темой видео было выбрано подключение видеодомофона.
Авторы ролика наглядно показали, как правильно выполнить установку видеодомофона и электромеханического замка в частном доме. Подробный список используемых инструментов и материалов, поэтапная демонстрация процесса подключения и практически полезные рекомендации помогут зрителям канала узнать все необходимое о выполнении данного вида работ.
Важно! При осуществлении электромонтажа необходимо строго следовать правилам техники безопасности.