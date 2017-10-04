4 октября 2017 17:56 СРЕДА
Новости
16:05 | 04 октября
В "Оружейной кладовой" состоялась неслучайная встреча
15:08 | 04 октября
Заслуженный художник РСФСР, актер Александр Адабашьян: «Детям не нужно сюсюканье с киноэкрана»
14:10 | 04 октября
Стартовала XI Международная олимпиада «IT-Планета 2017/18»
13:18 | 04 октября
Сотрудницы энгельсского магазина признались в торговле "паленым" спиртным
12:25 | 04 октября
Саратовцев приглашают принять участие во всероссийской акции "Любимый учитель"
11:38 | 04 октября
Ликвидирован крупный пожар на турбазе в Энгельсе
10:45 | 04 октября
О преимуществах и перспективах торговой платформы FLIPZ рассказал ее соучредитель
10:00 | 04 октября
«Кабель.РФ» подготовила новый ролик в 3D-формате
19:00 | 03 октября
На границе с Казахстаном задержана баранина без документов
18:07 | 03 октября
Олег Сирота заявил о начале строительства собственного сырного завода
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«Кабель.РФ» подготовила новый ролик в 3D-формате

Новости
«Кабель.РФ» подготовила новый ролик в 3D-формате


Компания «Кабель.РФ» подготовила новый ролик для своего YouTube-канала в уже полюбившемся зрителям 3D-формате. Темой видео было выбрано подключение видеодомофона.

Авторы ролика наглядно показали, как правильно выполнить установку видеодомофона и электромеханического замка в частном доме. Подробный список используемых инструментов и материалов, поэтапная демонстрация процесса подключения и практически полезные рекомендации помогут зрителям канала узнать все необходимое о выполнении данного вида работ.

Важно! При осуществлении электромонтажа необходимо строго следовать правилам техники безопасности.