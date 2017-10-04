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Олег Сирота заявил о начале строительства собственного сырного завода

Новости


Известный сыровар и блогер Олег Сирота заявил о расширении своего бизнеса – он вложился в строительство небольшого сырного завода, который сможет перерабатывать до 30 тонн молока в сутки, сообщает The DairyNews.

Возведение сырзавода уже начато, строительные работы планируется завершить к концу 2018 или в начале 2019 года. Контракты на поставку необходимого оборудования уже заключены. Основные мощности завода предназначены для производства твердых сыров, но по словам сыровара, здесь будут делать и пармезан.

Как рассказал Олег Сирота, сырье для производства сыров будет поставляться с его собственной молочной фермы, а также от производителя из Калужской области, с которым уже достигнута договоренность.

Сырзавод, по словам Сироты, строится с привлечением господдержки на его собственные средства и кредит Россельхозбанка. Он также заявил, что вряд ли решился бы на такой масштабный проект, если бы недавно не была принята областная программа поддержки производителей сыра, инициатором которой стал глава подмосковного Минсельхоза Андрей Разин при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.