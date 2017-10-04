На границе с Казахстаном задержана баранина без документов
Владелец привлечен к административной ответственности.
По информации регионального управления Россельхознадзора, 30 сентября на МАПП «Озинки» пограничниками выявлен автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию 70 кг баранины.
В ходе осмотра подконтрольного груза был установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
В соответствии с ветеринарным законодательством владелец груза привлечен к административной ответственности. Мясо возращено по месту выхода в Республику Казахстан.
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