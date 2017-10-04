Стартовала XI Международная олимпиада «IT-Планета 2017/18»

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По информации министерства образования области, участниками олимпиады могут стать студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте до 26 лет включительно, проживающие в любой стране мира. Участие в соревнованиях бесплатное, официальный язык - русский.Соревнования проходят по номинациям «Программирование», «Мобильные платформы», «Телеком», «Облачные вычисления и базы данных», «Свободное программное обеспечение и робототехника», «Цифровое творчество» и «Неограниченные возможности».Все конкурсы в рамках номинаций имеют практическую направленность, что позволяет участникам лучше понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучшие участники будут приглашены пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований.С 1 октября стартовала регистрация учреждений высшего и среднего профессионального образования, спустя месяц начнется прием заявок от участников - студентов и молодых дипломированных специалистов.Соревнования пройдут в течение учебного года в несколько этапов. Первый отборочный этап будет состоять из онлайн-тестирования, которое состоится с 1 по 25 декабря, и приема работ - с 1 декабря по 20 марта. Вторая часть испытаний - решение практических кейсов - запланирована на период с 1 по 20 марта. Международный финал пройдет с 25 по 28 мая в Москве.Фото http://img1.stavropolye.tv