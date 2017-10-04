Ленинский район отпраздновал 72-ю годовщину со дня образования

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Традиционно ко Дню рождения района была обновлена Галерея Почета. Имена достойных представителей всех сфер деятельности были занесены в четыре раздела галереи: «Надежда», «Гордость», «Честь» и «Доблесть».В разделе «Надежда» размещены фотографии одаренных и талантливых детей в возрасте от 6 до 17 лет. В разделе «Гордость» - фотографии ветеранов, активно участвующих в общественной жизни района, внесших значительный вклад в развитие района. В разделе «Честь» вывешены фотографии работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, общественных организаций, структурных подразделений администрации района. В раздел «Доблесть» занесены лучшие предприятия, организации, учреждения района, достигшие высоких показателей в работе.Продолжилось торжественное мероприятие в ДК «Россия». Там состоялся гала-концерт победителей районного конкурса-фестиваля детского творчества «Мы лучшие!». По его завершении победители отмечены по трем призовым местам за вокально-хореографическую композицию, свою «минуту славы» и конечно, призом зрительских симпатий.В честь Дня рождения района также прошли культурно-массовые и спортивные мероприятий в образовательных учреждениях района, подростковых клубах, учреждениях дополнительного образования и на открытых площадках.Фото http://lizagubernii.ru