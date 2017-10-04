Саратовец обвиняется в убийстве брата за съеденные продукты для поминального стола
Уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Преступление было совершено в ночь с 31 марта на 1 апреля 2017 года. По информации СУ СКР по Саратовской области, между обвиняемым и его 50-летним братом произошел конфликт из-за того, что последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, употребил спиртное и продукты, приобретенные младшим братом для проведения поминального обеда.
В ходе ссоры обвиняемый избил родственника ногами в обуви. Потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где спустя три дня он скончался.
Точку в данном деле поставит суд, куда уже переданы на рассмотрение материалы, полученные в ходе следствия.
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