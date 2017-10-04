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Лучших педагогов наградят накануне профессионального праздника

Новости
Лучших педагогов наградят накануне профессионального праздника



4 октября в области пройдут мероприятия ко Дню учителя.

По информации министерства образования области, начнутся торжества в 11.00 с традиционного занесения лучших педагогов на Доску почета работников образования в сквере Первой учительницы. В министерстве напомнили, что она была открыта в 2002 году. За 15 лет на нее были занесены 276 лучших педагогов области. На Доску почета ежегодно заносится 21 педагог области. Их отбор осуществляет комиссия, создаваемая при министерстве образования Саратовской области.

В 15.00 на базе детского театрально-концертного учреждения Саратовской области (старое здание ТЮЗа) пройдет областной праздник, посвященный Дню учителя. Во время мероприятия состоится награждение лучших педагогов области.

В торжественном вечере примут участие представители регионального правительства, депутаты Саратовской областной думы, представители муниципальных систем образования и общественности.

Фото http://lizagubernii.ru