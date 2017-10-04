В Саратове будут судить мужчину, бросившего гранату в полицейских
Он обвиняется не только в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 2 июня текущего года в вечернее время сотрудники полиции прибыли к частному домовладению на улице Дунаевского для проведения следственных и оперативных мероприятий. Однако 50-летний хозяин жилища, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в сторону стражей порядка гранату. Снаряд взорвался, в результате чего двое полицейских получили телесные повреждения и были госпитализированы в лечебное учреждение. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, их здоровью причинен легкий вред.
В ходе осмотра места происшествия в доме злоумышленника обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся боевые патроны к огнестрельному оружию. В следственном управлении отметили, что ранее обвиняемый судим за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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