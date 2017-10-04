В Саратовском регионе ПривЖД работает путевая машина для окоса растительности

просмотров: 98

Машина, оснащенная дополнительной насадкой для окоса растительности вдоль железнодорожного пути, сделана на базе автомотрисы путевой машинной станции Аткарск, которая изначально предназначалась для перевозки бригад к месту работ и погрузке сыпучих материалов.Новая техника обрадована платформой с краном-манипулятором и ковшом. Она может производить окос как во время стоянки, так и по ходу движения автомотрисы со скоростью 5–10 километров в час в зависимости от объёма растительности.Помимо новой насадки, машина оснащена системой разбрызгивания гербицидами, которую будут использовать в весенний период. В отличие от традиционных газонокосилок, дополнительно установленную насадку можно использовать для скашивания не только травы, но и кустарников. Это существенно облегчает труд путейцев, задействованных в подобных работах.