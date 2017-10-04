Талантливым детям вручили по 20 тысяч рублей
В Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова состоялась XIV торжественная церемония вручения премии главы города «Юные дарования Саратова».
По информации пресс-службы городской администрации, церемония была учреждена в 2004 году в целях дополнительной поддержки одаренной творческой молодежи в области культуры и искусства. На ее соискание выдвигаются учащиеся детских музыкальных школ города, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
В этом году было подано 66 заявок. Премия, размер которой составляет 20 тыс. руб., присуждена 20 соискателям. Такое же вознаграждение получили их преподаватели.
Среди награжденных - учащиеся детских школ искусств, показавшие лучшие результаты по специальностям «фортепиано», «струнные инструменты», «народные инструменты», «духовые и ударные инструменты», «музыкальный фольклор», «искусство театра», «хореографическое творчество», «живопись», «эстрадный вокал», «ударные инструменты».
По окончании церемонии состоялся праздничный концерт под названием «Мы твои дети, Саратов!», в котором лауреаты премии продемонстрировали зрителям свое мастерство.
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