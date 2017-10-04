ООО «Фибратек»: производство хризотилцементной продукции в рамках импортозамещения
27 сентября 2017 года представители администрации города Рязани в рамках рабочего визита посетили завод по производству хризотилцементных строительных материалов ООО «Фибратек». Заместитель главы администрации города Татьяна Вячеславовна Мастюкова, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка Виталий Анатольевич Ларин и начальник отдела инвестиционной политики Евгений Геннадьевич Соломатин встретились с руководством предприятия с целью определения перспектив и возможных путей плодотворного сотрудничества компании с Правительством Рязанской области.
Компания ООО «Фибратек» является первым созданным предприятием в истории новейшей России, специализирующимся на производстве строительных материалов из хризотилцемента. Завод был создан с нуля с использованием современных иностранных технологий, что позволяет производить конечную продукцию высококачественную, соответствующую ожиданиям потребителей.
Завод изготавливает широкий ассортимент фасадных и кровельных строительных материалов, производственная мощность предприятия составляет 4 млн кв. м, что в полной мере соответствует масштабам осуществляемых администрацией города Рязани мероприятий по реконструкции ветхого жилого фонда и объемам проводимой Правительством Москвы программы реновации. Предприятие также участвует в правительственной программе импортозамещения в России, производя товары в несколько раз доступнее и качественнее зарубежных аналогов.
В ходе мероприятия гости посетили производственные цеха завода и оценили масштабы производства, определив для себя главную закономерность – ООО «Фибратек» является производителем не только традиционных, но и современных строительных материалов, соответствующих всем современным потребительским требованиям.