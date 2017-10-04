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Дорожные полицейские задержали 16 нетрезвых водителей
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Дорожные полицейские задержали 16 нетрезвых водителей

Новости
Дорожные полицейские задержали 16 нетрезвых водителей


Традиционный рейд состоялся в прошедшие выходные в вечернее и ночное время.

По информации ГИБДД города, всего в ходе операции выявлено 16 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Из них 1 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 5 нетрезвых водителей на момент задержания оказались уже лишены права управления транспортными средствами, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото https://www.gorodberezniki.ru