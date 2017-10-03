В Саратове отметят День Гражданской обороны

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области, в этом году 4 октября Гражданской обороне страны исполняется 85 лет.Накануне юбилейной даты праздничные мероприятия пройдут в нашем городе. Начнутся они завтра в 09 ч. 30 м. в Парке Победы на Соколовой горе. Около памятника пожарным и спасателям около 400 саратовских школьников (учащиеся десяти классов «Юный пожарный-спасатель») дадут клятву на верность МЧС. Сделают они это в присутствии ветеранов, руководства и личного состава МЧС . Мероприятие подобного масштаба будет проводиться впервые.В 15 ч. 00 м. в зале областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 85-й годовщине образования Гражданской обороны. В мероприятии примут участие ветераны гражданской обороны, наиболее отличившиеся сотрудники саратовского МЧС и служб взаимодействия. Вся славная история создания и развития ГО региона будет отражена и проиллюстрирована в ходе мероприятия.