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Разыскивается саратовец, пропавший в декабре прошлого года

Новости
Разыскивается саратовец, пропавший в декабре прошлого года


В розыск объявлен Егунов Владимир Александрович, 13.09.1959 г.р., проживающий по адресу г. Саратов, ул. Хомяковой, д.29, кв.1.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщает приметы мужчины. На вид ему 57-60 лет, рост 165 - 170 см, волосы волнистые, темно русые, короткие, носит бороду и усы темно - русые, глаза серо-зеленые, худощавого телосложения.

На момент исчезновения был одет во все черное: шапку, куртку, брюки, кофту, ботинки. Особые приметы: ожоги на руках в районе запястья и в нижней части спины. Сообщается также, что у Егунова больные ноги - он плохо передвигается.

Всех, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам в г. Саратове 8(845-2) 92-88-38, 92-87-06, 89279198412 ( Александр) (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а так же по телефону - 02.