Саратовская команда приняла участие во Всероссийской спартакиаде пенсионеров

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По информации ОПФР по Саратовской области, в этом году в спартакиаде приняло участие свыше 550 спортсменов-любителей пожилого возраста из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и других стран. Саратовскую область представляла команда пенсионеров из Энгельсского района, выигравшая отборочный региональный этап состязаний.Торжественное открытие спартакиады прошло 29 сентября в одном из крупнейших спортивных комплексов России – ДС «Буртасы». Церемонию сопровождало красочное театрализованное шоу и парад участников-команд под флагами своих регионов и стран. Самым выразительным и интересным был выход нашей команды. Она стала победительницей в номинации «самое яркое прохождение на параде». Впереди шла начальник Управления ПФР в Энгельсском районе Людмила Точинова в костюме Земли с Саратовским калачом в руках, а спортсмены несли снопы пшеницы как символ плодородия нашего региона.По итогам спортивных состязаний в общекомандном зачете наши спортсмены-любители заняли 22 место из 77 возможных. В забеге на 1500 метров среди мужчин Иван Галыгин пришел к финишу третьим, став бронзовым призером спартакиады. Ивану Дмитриевичу 67 лет. Спортом он занимается каждый день, предпочитая пробежки по лесу.