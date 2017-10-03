Саратовцы напишут «Большой этнографический диктант»
Проведение акции запланировано на 3 ноября.
В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.
Стать участником акции могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Жители Саратова могут зарегистрироваться для участия в диктанте в местах его проведения: Саратовский областной педагогический колледж (Радищева, 20), лицей № 37 Фрунзенского района (Мирный пер., 3), Саратовский научно-исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 11 корпус (Астраханская, 83).
Фото http://primrep.ru