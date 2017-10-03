Временно закрываются два железнодорожных переезда
На объектах будут проводиться ремонтные работы.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание. Объезд возможен через ж/д переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд, г. Саратов).
Также в связи с ремонтными работами с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября удет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка, Саратовский район).
Объезд возможен через ж/д переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото http://izhevsk-news.net