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Временно закрываются два железнодорожных переезда

Новости
Временно закрываются два железнодорожных переезда


На объектах будут проводиться ремонтные работы.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание. Объезд возможен через ж/д переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд, г. Саратов).

Также в связи с ремонтными работами с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября удет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка, Саратовский район).

Объезд возможен через ж/д переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото http://izhevsk-news.net