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В Саратове более 400 объектов подключено к отоплению

Новости / Новости ЖКХ
В Саратове более 400 объектов подключено к отоплению


Саратовский филиал «Т Плюс» в городах своего присутствия ведет подключение абонентов к отоплению согласно поданным заявкам.

Как рассказали в компании, в первую очередь идет подключение объектов социальной сферы. По состоянию на утро 2 октября всего подключено 566 объектов социальной сферы: в Саратове 401 объект, в Энгельсе 47 объектов, в Балакове – 118.

В минувшие выходные продолжался прием заявок на подключение от потребителей. В настоящее время в Саратове подано 2182 заявки (431 – соцсфера, 1660 – жилой фонд, 91 – прочие), в Балакове – 143 (соцсфера), в Энгельсе – 96 (51 - соцсфера, 35 – жилой фонд, 9 - прочие, 1- промышленность). Датой включения отопления в заявках от управляющих жилым фондом компании значится 2 октября и позже.

Энергетики напоминают, что для включения отопления в жилых домах руководители управляющих организаций, должны подать соответствующую заявку в Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а также пакет документов, подтверждающий готовность коммуникаций абонента к приему теплоносителя и отсутствие задолженности за потребленный тепловой ресурс. В случае наличия задолженности – график ее погашения.

Фото http://gtrksmolensk.ru