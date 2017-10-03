Огонь унес жизнь двух мужчин
По данным регионального МЧС, за прошедшие выходные на территории области был ликвидирован 21 пожар.
Как сообщает пресс-служба управления, 1 октября в 01 ч. 22 м. на пульт «01» г. Маркс поступил сигнал о пожаре в частном доме на 5-ой Линии. Площадь пожара составила 4 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1963 г.р. О причинах происшествия не сообщается.
Вчера в 4 часа вечера в Балашове горел автомобиль «Мерседес-1840» на ул. Ст. Разина. Площадь пожара составила 1 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем водителя. Мужчина 1973 г.р. погиб.
Крупный пожар произошел также в Саратове в субботу днем. Горел производственный цех ООО «Серп и Молот» на ул. Астраханской. Площадь пожара 275 кв.м. На тушение выезжали 9 единиц техники, 48 человек личного состава.
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