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Разыскивается саратовец, пропавший в декабре прошлого года
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Саратовская команда приняла участие во Всероссийской спартакиаде пенсионеров
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Саратовцы напишут «Большой этнографический диктант»
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Временно закрываются два железнодорожных переезда
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В Саратове более 400 объектов подключено к отоплению
11:55 | 02 октября
Блистателен, полувоздушен... «Онегин»
11:49 | 02 октября
Огонь унес жизнь двух мужчин
10:30 | 02 октября
Завершено бетонирование чаши «Фонтана влюбленных»
16:26 | 30 сентября
Серьезным испытаниям подверглись новые образцы тактической обуви Dixer
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Огонь унес жизнь двух мужчин

Новости / ЧП



По данным регионального МЧС, за прошедшие выходные на территории области был ликвидирован 21 пожар.

Как сообщает пресс-служба управления, 1 октября в 01 ч. 22 м. на пульт «01» г. Маркс поступил сигнал о пожаре в частном доме на 5-ой Линии. Площадь пожара составила 4 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1963 г.р. О причинах происшествия не сообщается.

Вчера в 4 часа вечера в Балашове горел автомобиль «Мерседес-1840» на ул. Ст. Разина. Площадь пожара составила 1 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем водителя. Мужчина 1973 г.р. погиб.

Крупный пожар произошел также в Саратове в субботу днем. Горел производственный цех ООО «Серп и Молот» на ул. Астраханской. Площадь пожара 275 кв.м. На тушение выезжали 9 единиц техники, 48 человек личного состава.

Фото https://www.gorodberezniki.ru