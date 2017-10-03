Завершено бетонирование чаши «Фонтана влюбленных»

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В настоящее время на проспекте ведутся работы по комплексному благоустройству, включающее обустройство на участке зеленой зоны бульвара. Бульвар общей протяженностью свыше 1,2 км запроектирован в виде трех аллей: центральной и двух боковых. В его границах расположатся детские игровые и спортивные площадки, площадки для скейтборда и уличных тренажеров, велодорожка.На всем протяжении участка ведутся строительные работы по устройству тротуаров из сборной плитки, дорожной одежды и установке тротуарного бортового камня, а также строительство фонтанов.На «Фонтане влюбленных» в границе 9-го микрорайона завершено бетонирование стен чаши, завершен монтаж трубопровода до техпомещения, ведутся работы на фонтанах «Музыкальный» и «Амулет».По словам Дмитрия Тепина, основной задачей является завершение в течение двух недель земельных работ, требующих хороших погодных условий.- В настоящий момент на тротуаре бульвара уложено около 60% сборной плитки, обустроено 350 кв. метров площадок с резиновым покрытием и 900 кв. метров велодорожки, - рассказал министр. - Работы ведутся в плановом режиме, их темп постоянно увеличивается. По поручению главы региона Валерия Радаева на бульваре ежедневно проводятся совещания и планерки, осуществляется тщательный контроль качества и сроков. Сегодня мы убедились, что строительство ведется в выходные дни и предпринимаются дополнительные усилия для увеличения темпов работ.