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Серьезным испытаниям подверглись новые образцы тактической обуви Dixer

Новости
Серьезным испытаниям подверглись новые образцы тактической обуви Dixer

В рамках прошедшего в Новгородской области чемпионата России по страйкболу успешно прошла испытания тактическая обувь нового поколения бренда Dixer. За половину рыночной стоимости могли приобрести новые образцы обуви от производителя участники и гости события, организатором которого стало ООО «Агентство Готовых Решений».

Тактическая обувь Dixer пользовалась очень высоким спросом, отметили представители спонсора чемпионата, компании ZENDEN Group. Качество продукции было сразу высоко оценено знатоками, в связи с чем количество проданных пар обуви вдвое превысило количество игроков, подавших заявки на участие в мероприятии.

По мнению директора по коммуникациям ZENDEN Group Александра Милых, обувь приобретали практически все, кто разбирается в экипировке. Он отметил важность оценки продукции Dixer со стороны военных структур. Известно, что военные рассматривают изделие, прежде всего, с точки зрения его возможностей выдерживать максимально трудные испытания, как в игре, так и в реальных боевых ситуациях.