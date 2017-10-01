Серьезным испытаниям подверглись новые образцы тактической обуви Dixer
В рамках прошедшего в Новгородской области чемпионата России по страйкболу успешно прошла испытания тактическая обувь нового поколения бренда Dixer. За половину рыночной стоимости могли приобрести новые образцы обуви от производителя участники и гости события, организатором которого стало ООО «Агентство Готовых Решений».
Тактическая обувь Dixer пользовалась очень высоким спросом, отметили представители спонсора чемпионата, компании ZENDEN Group. Качество продукции было сразу высоко оценено знатоками, в связи с чем количество проданных пар обуви вдвое превысило количество игроков, подавших заявки на участие в мероприятии.
По мнению директора по коммуникациям ZENDEN Group Александра Милых, обувь приобретали практически все, кто разбирается в экипировке. Он отметил важность оценки продукции Dixer со стороны военных структур. Известно, что военные рассматривают изделие, прежде всего, с точки зрения его возможностей выдерживать максимально трудные испытания, как в игре, так и в реальных боевых ситуациях.