В области выберут лучший ученический класс

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По информации министерства образования области, конкурс «Лучший ученический класс 2017/2018 учебного года» проводится в двух категориях: средняя школа (6-9 классы), старшая школа (10-11 классы). Классные коллективы должны принимать активное участие в школьной жизни и общественной жизни района.В этом году существенно изменена концепция конкурса, который проводится в нашем регионе с 2007 года. Если до настоящего момента участие в нем ложилось на плечи классного руководителя - это он собирал папку-портфолио и считал баллы, то теперь результат участия будет зависеть исключительно от активности и желания самих школьников.В министерстве рассказали, что 20 сентября первая группа победителей областного конкурса «Лучший ученический класс 2016-2017 учебного года» отправилась в экскурсионную поездку в Волгоград. 58 учащихся двух школ Саратова: ученики 6А средней школы № 67 им. О.И. Янковского и 8Б средней школы № 8 - посетили исторические места, достопримечательности и музеи Волгограда. 21 сентября в поездку отправились еще три класса из муниципальных районов области, которые заняли в конкурсе призовые места: 10А средней школы № 3 Петровского района, 8А гимназии № 8 Энгельсского района и 8Б средней школы р.п. Ровное Ровенского района.Фото http://vatortv.s3.amazonaws.com