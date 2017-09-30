30 сентября 2017 04:25 СУББОТА
Новости
18:36 | 29 сентября
В области выберут лучший ученический класс
17:19 | 29 сентября
На передовой Дейр-эз-Зора: добровольцы из России обеспечили прорыв за Евфрат
15:59 | 29 сентября
Мать погибшего при пожаре ребенка приговорена к двум годам исправительных работ
14:40 | 29 сентября
В Ершовском районе завершается строительство солнечной электростанции
13:28 | 29 сентября
В День пожилого человека пенсионеры смогут купить билеты в купе за полцены
12:13 | 29 сентября
В Саратове выясняют обстоятельства гибели бывших супругов
11:00 | 29 сентября
Футболисты СГУ выиграли минитурнир в Екатеринбурге
10:07 | 29 сентября
Саратовцев приглашают обследовать сердце в трамвае "Семен"
18:08 | 28 сентября
В музее К.Федина открылась выставка "Найти в человеке человека"
17:10 | 28 сентября
Спортивная ярмарка состоится на Волжской
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В области выберут лучший ученический класс

Новости
В области выберут лучший ученический класс


Открыт прием заявок на участие в конкурсе в новом учебном году.

По информации министерства образования области, конкурс «Лучший ученический класс 2017/2018 учебного года» проводится в двух категориях: средняя школа (6-9 классы), старшая школа (10-11 классы). Классные коллективы должны принимать активное участие в школьной жизни и общественной жизни района.

В этом году существенно изменена концепция конкурса, который проводится в нашем регионе с 2007 года. Если до настоящего момента участие в нем ложилось на плечи классного руководителя - это он собирал папку-портфолио и считал баллы, то теперь результат участия будет зависеть исключительно от активности и желания самих школьников.

В министерстве рассказали, что 20 сентября первая группа победителей областного конкурса «Лучший ученический класс 2016-2017 учебного года» отправилась в экскурсионную поездку в Волгоград. 58 учащихся двух школ Саратова: ученики 6А средней школы № 67 им. О.И. Янковского и 8Б средней школы № 8 - посетили исторические места, достопримечательности и музеи Волгограда. 21 сентября в поездку отправились еще три класса из муниципальных районов области, которые заняли в конкурсе призовые места: 10А средней школы № 3 Петровского района, 8А гимназии № 8 Энгельсского района и 8Б средней школы р.п. Ровное Ровенского района.

Фото http://vatortv.s3.amazonaws.com