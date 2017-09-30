На передовой Дейр-эз-Зора: добровольцы из России обеспечили прорыв за Евфрат

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Благодаря их мужеству и героизму, сегодня линия фронта в Дейр-эз-Зоре оказалась максимально продвинута вглубь левого берега Евфрата. Самый дальний правительственный рубеж находится в районе поселения Хишам, который был занят сирийскими войсками неделю назад. Однако отвоевание этого поселка у террористов произошло лишь после того, как его восточные окраины были заняты российскими добровольцами.Проникновение россиян в Хишам позволило тогда сирийским войскам расширить плацдарм на левом берегу Евфрата, а главное – рассечь боевые порядки «Исламского государства» на две части – к северу и югу от Дейр-эз-Зора. Этот неожиданный маневр лишил боевиков возможности оказать помощь террористам, блокированным в городе. В настоящее время игиловцы вынуждены пробиваться к острову Сакр с юго-восточных окраин Дейр-эз-Зора на правом берегу, однако все их попытки успешно пресекаются сирийскими войсками.«Хишам» – всего лишь один из эпизодов битвы за Дейр-эз-Зор, где участие российских добровольцев получило медийную огласку. Однако основная часть их миссий остается в тени секретных военных донесений, а подвиги – безымянными. Сегодня уже известно, что форсирование Евфрата в середине сентября, а также прорыв блокады авиабазы под Дейр-эз-Зором были совершены при участии скромных героев российского происхождения.Их бесстрашие и профессионализм позволили сирийским войскам проникнуть на левый берег Евфрата в самый ответственный момент, когда международная коалиция перебросила из-под Ракки части «Свободной сирийской армии» и «Демократических сил» курдов. В планах Пентагона была оккупация всего восточного периметра реки вплоть до пограничного пункта Абу-Кемаль, чтобы отсечь правительственные войска от нефтегазовых полей восточной провинции.Однако российские добровольцы ценою своих жизней сорвали планы американского командования захватить восточную провинцию Сирии. Сегодня, благодаря их самопожертвованию, в освобожденные поселки на левом берегу Евфрата, которые находились в блокаде более пяти лет, начали доставлять первые гуманитарные грузы и вывозить раненых мирных жителей, а сотни тысяч людей оказались спасены от трагической участи стать живым щитом для террористов.Неудивительно, что миссия российских добровольцев не осталась незамеченной. В социальных сетях неравнодушные россияне называют их участие в Дейр-эз-Зоре «святым делом» и ставят добровольцев в один ряд с канонизированными православными воинами: Иоанном Русским, Александром Невским, Ушаковым и др. Учитывая высокий гуманитарный эффект их подвига, аналогии с «христолюбивым воинством» вполнеоправданы и являются лучшим напутствием всем военным специалистам из России, которые рискуют своими жизнями в борьбе ради спасения мирного населения.Благородная миссия российских добровольцев роднит их с теми, кого в средние века было принято высокопарно называть «рыцарь без страха и упрека». Однако на фоне тяжелейших боев в Сирийской пустыне сегодня в этом сравнении нет ни капли патетики. Благодаря их анонимным подвигам, обеспечен безопасный режим для российских ВКС на базе в Хмеймиме, а также сохранены нефтяные месторождения в районе Пальмиры. Сегодня российские добровольцы находятся на передовой Дейр-эз-Зора, где обеспечивают победу над терроризмом и послевоенное будущее всей Сирии.*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ